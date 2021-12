Continua sense conèixer la victòria fora de casa l’Espanyol a la Lliga, després de perdre ahir a Vallecas contra un Rayo Vallecano que se sent molt fort a casa i que va sumar els tres punts gràcies a un gol en pròpia porteria de Cabrera a la segona meitat. Un matx marcat per les alternatives, dominat pels de casa i amb alguna bona oportunitat, però també amb ocasions pels blanc-i-blaus, sobretot en el tram final, però sense fortuna en els últims metres.

La pilota era pels de casa, però va ser Raúl de Tomás el primer en avisar, amb un bon cop de cap des de l’interior de l’àrea que va salvar el porter Dimitrievski amb una molt bona estirada que va servir per mantenir l’empat en el marcador. Li costava al Rayo generar oportunitats i aquestes no van arribar fins a prop del descans, quan Álvaro García va cedir perquè Trejo xutés per damunt del travesser en la primera arribada amb cara i ulls.

Més efectiu es va mostrar l’equip d’Iraola a la segona meitat però ho va fer amb ajuda, perquè Cabrera es va introduir la pilota a l’interior de la seva pròpia porteria en el minut 54 per desnivellar la balança. Gerra d’aigua freda per a un Espanyol que no se’n sortia en atac i que abusava en excés de buscar un Raúl de Tomás massa sol en alguns moments. L’entrada de Morlanes i Melamed va millorar la imatge dels blanc-i-blaus, que en els últims quinze minuts van tancar el seu rival i no van marcar de miracle. Fins a tres ocasions clares va tenir Javi Puado, que no se’n va sortir davant Dimitrievski per marxar sense cap punt de Vallecas, un autèntic fortí pel Rayo.