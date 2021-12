Dia a dia el Figueres està demostrant que les adversitats no el fereixen. Merma, com arribava per disputar el duel contra el Granollers amb nou baixes i cinc juvenils a la convocatòria, va veure com rebia una altre pal amb el gol de Roger als 21 minuts. Arimany no va donar gaire temps per celebracions als vallesans amb la seva diana un minut després. Amb l’empat en el marcador, Urri va ampliar el seu compte golejador amb dues dianes, una a cada meitat, per arrodonir una matinal perfecta.

Sembla que al Figueres se li dona bé jugar lluny de Vilatenim. L’equip respon a la perfecció i desplega el seu millor joc. Ahir es podia preveure que els tres punts es quedarien a Granollers. Amb cinc juvenils viatjava un Hurtado que es lamentava de les nou baixes que tenia. Encara adaptant-se al terreny de joc, l’equip va patir el sotrac de recollir la pilota al fons de la porteria de Jaime. Sense temps per lamentacions, un minut després Arimany va veure porta; i Urri, que lidera la taula de golejadors dels de l’Alt Empordà, va poder celebrar un gol en dues ocasions, una a cada meitat. Amb l’1-3 el Figueres va acabar el duel amb dos juvenils a la gespa. No obstant això, es va fer fort i no van deixar que el seu rival s’acostés a la porteria. Amb això, el Figueres acumula 17 punts i puja fins l’onzena posició de la classificació.