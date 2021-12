El FC Barcelona continua preparant el transcendental partit de demà a l’Allianz Arena contra el Bayern que definirà el seu futur a Europa. Una victòria a Munic, o igualar el resultat del Benfica contra el Dinamo de Kiev classificarà els blaugranes per als vuitens de final. Per contra, una derrota o bé que el Benfica faci més bon resultat, farà que el Barça passi a jugar l’Europa League com a tercer de grup. En aquest sentit, el davanter Memphis Depay hi va dir la seva als mitjans del club. «És la nostra última oportunitat de passar a la següent eliminatòria i és com una final. Hem de preparar-nos molt bé mentalment per guanyar el partit i ho donarem tot per aconseguir la victòria», deia el neerlandès.

Amb Ansu Fati encara lesionat, Memphis tornarà a ser demà la referència ofensiva del Barça en punta d’atac. El neerlandès ha marcat 8 gols a la Lliga però encara no s’ha estrenat com a golejaor a la Lliga de Campions aquesta temporada. «Haurem de posar-hi la màxima intensitat. Tindrem noranta minuts per fer-ho. En aquesta jornada també hi intervé el resultat del Benfica però ens hem de centrar en nosaltres mateixos i estar mentalitzats de guanyar». Elías vol menys protagonisme El president d'Audax Renovables, José Elías, vol deixar de ser part de l’anomenat «entorn» del Barça a finals de gener, quan venç l'aval de 124,6 milions lliurat pel Barça a LaLiga i que ell va contribuir a promoure, en exercir com a contraavalista. Elías va passar al primer pla de l'actualitat blaugrana al març, en ser un dels empresaris que van facilitar la consecució de l’aval, que va permetre Joan Laporta prendre possessió del càrrec. Després de mesos sent una veu més de l'entorn del FC Barcelona, Elías assegura que «al gener o febrer» la seva «etapa en el Barça acabarà», en al·lusió al final del termini de la renovació de l’aval, que venç el 31 de gener. Elías, que va aportar del seu patrimoni personal «uns 30 milions», comenta: «Si al gener o febrer puc anar-me’n, intentaré anar-me'n sense fer soroll, ajudant el club, com fins ara l'he ajudat, i ja està», assegura l’empresari de Badalona.