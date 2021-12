El Reial Madrid, sense el lesionat Karim Benzema, rep l’Inter de Milà al Santiago Bernabéu, on tots dos equips decidiran qui accedeix als vuitens de final de la Lliga de Campions com a primer de grup i qui ho fa com a segon. Més complicat ho té l’Atlètic, que viatja amb un únic central disponible (Mario Hermoso) al camp del Porto. Cuer del grup, l’equip de Simeone necessita guanyar i que el Milan no ho faci per accedir a la següent ronda. De moment, ja hi ha classificats per als vuitens de la màxima competició continental els següents conjunts: Ajax, Bayern, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG, Reial Madrid i Sporting Portugal. De la seva banda, el Sheriff, Dortmund i Zenit jugaran l’Europa League passi el que passi en l’última jornada.