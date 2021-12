Gerard Pique va repetir en diverses ocasions en la roda de premsa la idea que el Barça es juga la vida davant el Bayern aquest dimecres. Sí, es juga passar a vuitens, no quedar fora de la Champions en fase de grups, una cosa que no passa des de fa gairebé 20 anys, guanyar per continuar vius en la pitjor plaça possible, un Allianz Arena que sembla infranquejable. Però Piqué, que va sortir com el veterà que és a transmetre el missatge que tot és possible, va reclamar que l’equip surti «amb el ganivet entre les dents».

Piqué porta molts anys en el Barça i ha vist el club al cim i ara al pou. El Bayern, en canvi, segueix allà dalt. ¿Quina és la diferència?, li van preguntar al central català, sempre tan disposat a intervenir en assumptes que van més enllà del tema esportiu. «La gestió, és tan senzill com això», va etzibar, en una resposta que anava més enllà de decisions preses sobre la pissarra, és evident.

«És un procés»

Piqué sap millor que ningú que l’equip no és el que era. Però va semblar demanar altura de mires. «Hi ha coses per les quals podem tenir il·lusió que surtin bé a curt i mitjà termini. No estem en la situació que volíem, tot i que a l’equip se li veuen coses diferents que feia temps que no tenia. Ens falten coses, però sií que acabarem competint. És un procés, no és d’un dia per a l’altre. Es veuen coses, com recuperar a camp contrari, prémer, pressió després de perdre la pilota, es veu que l’equip tenen intensitat i ganes de guanyar partits i títols. El joc és la base de tot i el gol i tot això acabarà arribant».

El defensa no va voler parlar de revenja. El Barça n’hi deu unes quantes al Bayern, és així, però no sembla ara el moment idoni per passar factura. «Ens va tant la vida, que l’únic resultat que ens val és la victòria. Ells competiran, segur», va remarcar malgrat que els bavaresos no es juguen res en la contesa.

Partit pràctic

No va voler parlar de revenja ni tampoc de miracles. «No parlaria de miracles, és un partit complicat en un estadi molt difícil. Fa molts anys que el Bayern no perd aquí. Hem de ser nosaltres per poder guanyar. Mantenir la porteria a zero, encaixar molt poc, que no facin ocasions i fer un partit pràctic i anar a buscar-los»

A davant, Piqué tindrà Lewandowski, el millor golejador del futbol europeu i al qual ‘France Football’ li deu una Pilota d’Or. ¿Com parar-lo, si juga? «Que jugui lluny de l’àrea. Hem de jugar al seu camp. Robert és molt bo, és el millor definidor, així que si podem mantenir-lo lluny de l’àrea tindrem més opcions de no encaixar gols. Com menys participi Robert en el joc, molt millor».