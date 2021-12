«El Sopron té un joc interior molt perillós, amb bastants noms de qualitat. És important destacar a Gabby Williams, una jugadora força explosiva i ràpida. Haurem de fer una gran feina entre totes per defensar-les», ha explicat Iho López, en la prèvia del partit d'Eurolliga que disputarà aquest dijous l'Spar Girona a Hongria.

L'equip dirigit per Alfred Julbe ha tancat la primera volta de la màxima competició europea amb un balanç positiu (4-3), és segon de grup i visita la pista del líder (5-2). «Cada cop som més un equip, cada cop estem més unides. Comencem a acumular més ritme a pista, ens trobem més i ens sentim més còmodes». El calendari de l'Spar Girona no fa amics. «El fet de jugar dijous i dissabte ens obliga a fer viatges ràpids, a canviar el xip d'una competició a l'altra molt de pressa. Ens adaptarem, com fem sempre. Sempre lluitem, nosaltres. I ens prenem cada partit amb respecte, com una lluita en què sortim a guanyar», finalitza López.