Salvat per Jan Oblak, que es va reivindicar amb una actuació estel·lar, i llançat per un gol d’Antoine Griezmann al minut 55, després de resistir la pressió del Porto, l’Atlètic de Madrid va ressorgir a la Lliga de Campions amb una victòria indispensable (1-3), sentenciada per Ángel Correa i Rodrigo de Paul, que el va portar als vuitens de final del torneig gràcies a la derrota del Milan al seu estadi davant un Liverpool que no es jugava res (1-2). Luis Suárez es va lesionar al minut 13 de partit.