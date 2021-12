D’entrada no sembla que el Nou Castàlia sigui el lloc ideal perquè el Costa Brava hi vagi a cercar salut. Els gironins disputen aquesta tarda el duel ajornat fa unes setmanes arran d’un brot de COVID a la plantilla del Castelló amb l’objectiu d’agafar una mica d’aire i encarar amb esperança les dues últimes jornades (Alcoià i Nàstic) abans de l’aturada de Nadal. La visita a La Plana, tanmateix, es presenta d’allò més complicada. El Castelló encadena nou jornades sense perdre (21 punts de 27) i després d’aturar-se pel coronavirus, ha estat capaç de guanyar els filials del Betis (2-1) i del Reial Madrid Castella (1-2). «Necessitem un reforç en forma de victòria o resultat positiu. Ens donaria molt d’aire per encarar els últims partits de l’any i tenir una mica de coixí per mirar de sortir de la zona baixa», assegura el segon entrenador dels gironins, Òscar Álvarez, que amb Oriol Alsina encara sancionat, dirigirà l’equip a Castelló.

El Costa Brava no podrà comptar pel partit d’avui amb Ilyas Chaira, Aimar Moratalla, Musa Sidibe i Gil Muntadas per lesió, a més a més, d’Àlex López, que encara no està inscrit. Tot i això, els gironins s’aferren a l’esperança. «Aquesta categoria ha demostrat que tothom pot guanyar tothom. Contra el Sevilla Atlètic es van veure millores i és la línia a seguir», diu Álvarez, que reconeix que la plantilla «està fent unes bones setmanes d’entrenaments». Mentrestant, el Castelló tindrà les baixes per lesió de César Díaz i Luna. El tècnic local, Sergi Escobar assegura que el d’avui és un partit «trampa» pels seus. «Hem jugat dos partits en pocs dies i ells estan descansats perquè no van tenir partit. Ve un rival mal classificat i en principi ens podríem pensar que ens ho posaran fàcil, però res d’això. Haurem d’estar concentrats».