Dia a dia el Costa Brava es complica la seva existència a la Primera RFEF. Avui, els blaugranes han tornat a perdre. Aquest cop en el camp d'un dels grans de la categoria com és el Castelló. En un partit on la primera part ha estat deserta de gols, Juanto Ortuño ha vist porta a la segona meitat. L'exjugador del València o Leeds, Pablo Hernández, ha pogut fer el segon al 90 des del punt de penal. No obstant això, Marcos ha aturat el xut per fer que el resultat no fos més ampli.