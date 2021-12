Dues jornades fa que la Unió Esportiva Sarrià no competeix a la Divisió d’Honor Plata. Primer, perquè just abans del partit contra el Màlaga es va detectar un positiu a la seva plantilla i l’equip es va haver de confinar fins a tenir els resultats de les proves. I aquest passat cap de setmana tampoc va jugar per un brot de Covid-19 al conjunt rival, el Ciudad Real. En aquest cas, Josep Espar ho va aprofitar per fer un entrenament especial, conjuntament amb equips de la base del club. Però tot això ja és passat i el que importa és el que donarà de si el futur. Dissabte, el Sarrià visita la pista del Sant Quirze (19:30) en el primer partit de la segona volta de competició, i ho farà amb Josep Ballester i Guillem Lozano, que ja poden tornar a jugar després de la sanció de tres partits després dels incidents en el partit a casa davant l’Alacant. I també recuperarà el jugador que havia donat positiu per Covid-19, que ahir va tornar a entrenar.

Tot i així, Espar té un bon mal de cap a l’hora de dissenyar els entrenaments perquè «som pocs jugadors», sigui per lesions o per motius laborals. I això fa que el tècnic hagi de cridar a membres del segon equip o del juvenil. El que fa també és preparar uns entrenaments amb un espai més reduït i que tot sigui més intens, però això també comporta un «risc de lesió més alt». Per això, l’objectiu principal en aquesta segona volta de competició «és recuperar els jugadors lesionats» explica l’entrenador del Sarrià. I el motiu és ben senzill. Durant el partit «no tenim fons d’armari i ens costa aguantar els 60 minuts a alt nivell». Si aconsegueixen que els lesionats puguin tornar com més aviat millor «tenim més opcions de controlar els partits», com ja van fer, per exemple, contra el Cisne, en la primera ronda de la Copa del Rei, o davant l’Alacant abans que el partit s’aturés per la picabaralla.

La Copa serà el dia 21

El Sarrià també té a l’horitzó un altre partit històric pel club. Dimecres vinent, el Bidasoa d’Irun havia d’aterrar per jugar la segona ronda de la Copa. Tot i així, un brot de Covid-19 en el conjunt basc va fer que s’haguessin d’ajornar alguns dels seus partits de l’EHF, la segona competició continental, i la setmana que ve, en recuperaran dos, un dimarts i l’altre dijous. Per aquest motiu, van demanar posposar el partit a dimarts 21, ja que els era impossible jugar dimecres que ve i el Sarrià ho ha acceptat. El partit serà a les nou del vespre a porta oberta perquè la sanció a la Lliga no afecta a la Copa. Precisament ahir, el Bidasoa s’enfrontava al Wisla Plock polonès, on Josep Espar n’és el preparador físic. El tècnic va ser a Irun va poder «espiar» la manera de jugar de l’equip d’ASOBAL.