El Barça va confirmar a Munic que ara mateix no pot competir contra els millors equips del continent i jugarà la Lliga Europa després de caure golejat altre cop davant el Bayern (3-0), que va tornar a atropellar-lo sense pietat. No hi va haver miracle tampoc a Lisboa i el Benfica va superar el Dinamo de Kiev. El Barça necessitava fer el que mai havia fet abans per a continuar viu en la Lliga de Campions: guanyar en un escenari com el Allianz Arena. El Bayern, però, va tornar a clavar-li un altre duríssim bany de realitat.

La nevada que va caure durant tot el dia sobre Munic i el fet que Nagelsmann decidís sortir amb tot malgrat estar ja matemàticament classificat com primer de grup, encara feia el duel més èpic, la gesta més heroica, i el conjunt blaugrana va sortir convençut que, almenys, estaria a l’altura de la grandesa del matx. Abrigat per tres centrals a darrere, però amb les línies avances, va sortir a buscar al Bayern a dalt i, en menys de deu minuts, ja havia amenaçat la meta de Neuer amb un tret des de la frontal d’Alba i la primera internada per l’esquerra de Dembélé, la centrada del qual no encertava Dest a rematar dins de l’àrea.

En la seva segona aparició, Dembélé xutava alt després de combinar amb Memphis, però les bones intencions del conjunt català es van anar diluint a mesura que el rival va anar deixant-se anar en atac i superant la pressió inicial amb pilotes llargues perquè els seus davanters guanyessin l’esquena als defenses blaugranes. Ter Stegen li treia el gol de les botes a Lewandoski després d’una internada de Müller des de l’esquerra i, Jordi Alba no podia més i demanava el canvi abans de la mitja hora. En el tercer avís local, Lewandoski encarava a Piqué i centrava al segon pal perquè Müller de cap, fes l’1-0, als 34 minuts, davant la passivitat de Mingueza i Lenglet. I poc després, Ter Stegen es menjava una fuetada de Sané des de fora de l’àrea.

El final de la primera meitat va frenar la sagnia visitant. Però el Bayern, un equip que no sap dosificar-se i que és incapaç d’especular, va anar per més després de la represa. En la primera onada bavaresa de la segona meitat, Mengin va regalar el gol a Sané, que va rematar a les mans d’un Ter Stegen ja batut per a perdonar el 3-0. El Barça necessitava fer tres gols al Bayern. Era missió impossible. Va mantenir el tipus amb dignitat en un partit d’homes contra nens, conscient que no està ara mateix per a fer miracles, i menys a Europa. Davies va regalar el tercer a Musiala que va sentenciar. Aquest cop no hi va haver sang, però la no classificació és d’allò més dolorosa.