Cinquena derrota seguida per a un Costa Brava que continua enfonsat a la cua de la 1a RFEF després d’un partit ahir a Castelló on poc hi va tenir a fer. Les coses pinten molt malament per als blaugranes, que es van veure superats per un rival superior i molt efectiu. Juanto Ortuño va ser l’únic que va poder superar un Marcos que dia a dia s’erigeix en el gran salvador del seu equip. Havia sigut l’heroi abans de l’1-0 i va ser-ho també al final, mb una gran aturada ja en el temps afegit en un penal servit per Pablo Hernández.

Deu ser un suplici pels jugadors del Costa Brava posar-se les botes i l’equipació per sortir a jugar un partit de futbol. Gairebé ja farà tres mesos de l’última victòria dels blaugranes contra el Cornellà a casa. A un escenari tan imponent com és el Castàlia de Castelló, Òscar Àlvarez va sortir amb un onze de gala, si es pot dir així, amb l’única variant que era l’entrada de Boris per Xumetra. Un canvi inexplicable i estèril. Poc va fer l’exdavanter del Sabadell sobre el terreny de joc. Xumetra va sortir en lloc d’un Guiu que va abandonar la gespa sobre una llitera per un mal gest que va fer amb el genoll. La imatge esgarrifava i no pinta gens bé la lesió. Només era el minut 6 i l’escenari s’enfosquia. Xumetra va intentar aportar el seu granet de sorra en tasques ofensives i poder empatar el partit després del gol de Juanto Ortuño a la segona meitat, aprofitant un rebuig del pal. Ell va ser l’únic afortunat en un partit on Marcos es va tornar a erigir com a indispensable. Fins i tot, el del Bon Pastor va aturar un penal a Pablo Hernández ja a les acaballes del partit, tot i que la derrota ja era un fet. Diumenge el Costa Brava se la jugarà a Alcoi (12h).