Si està demostrant alguna cosa aquest any l’Spar Girona, és que és capaç del millor i del pitjor. En una setmana l’equip va degustar, per partida doble, el dolç sabor de la victòria conquerint el sempre complicat pavelló del Perfumerías Avenida i, posteriorment, obsequiar a l’afició de Fontajau amb un gran triomf coral a l’Eurolliga contra l’Arka Gdynia. Però la lesió d’Eldebrink, que té almenys per un mes, i la desfeta a casa contra el Gernika, van emboirar el paisatge . Avui (18.00), les gironines enceten la segona volta de l’Eurolliga amb un partit a la pista del líder, el Sopron, que s’endevina com una prova de foc. Guanyar significaria fer un cop de puny a la taula que permetria igualar les hongareses (5 victòries i 2 derrotes), que a Fontajau es van imposar de cinc (63-68) en un duel on l’Uni va estar viu fins el final. Per fer-ho factible, les de Julbe hauran de mostrar la seva millor versió només dos dies abans de visitar l’Estudiantes, en lliga.

Iho López va ser la protagonista ahir a la sala de premsa. La blanenca va avisar deles virtuts del líder del grup B de l’Eurolliga: «El Sopron té un joc interior força perillós. Compta amb jugadores destacades com Gabby Williams (ex de l’Uni) qui té un joc molt explosiu i ràpid. Haurem d’estar concentrades per defensar-les». Amb passat a Girona, la nord-americana nacionalitzada francesa, no és l’única peça a tenir-hi en compte. Bernadett Hatar i els seus 2.08 d’alçadafaran que les jugadores gironines estiguin molt pendent d’ella. Hatar ja va ser clau en el partit de la primera volta per decantar el duel pel bàndol hongarés amb la seva intimidació. A Girona va fer 13 punts i va capturar 11rebots, posant-se el seu equip a l’esquena als darrers instants per firmar un 0-6 definitiu.

Per contrarestar les capacitats d’ambdues jugadores i de les seves companyes, López comentava que «haurem d’estar molt concentrades per poder defensar-les». A més, afegia que la clau per vèncer un conjunt que va guanyar (63-68) a Fontajau a la primera volta serà «jugar com un bloc. Ens sentim còmodes sobre la pista quan juguem totes juntes».