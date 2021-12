«Som nosaltres els que hem d’enganxar la gent», ha dit més d’una vegada Míchel. La bona dinàmica de les darreres jornades ha permès el Girona remuntar el vol i situar-se ben a prop de les posicions de play-off. Si bé l’afició mai ha deixat d’estar al costat de l’equip i de donar-li suport, l’arribada de la pandèmia el març del 2020 i les restriccions que se’n van derivar, va provocar que els seguidors haguessin de veure des de la distància molts dels partits tant a casa com a fora. Tot i això, el Girona ha mantingut la massa social i continua per sobre dels 9.000 abonats. Dilluns contra el Leganés, Montilivi ja va presentar una entrada de més de 5.000 espectadors tot i el fred i, per demà passat a Eivissa s’espera el primer desembarcament massiu de seguidors blanc-i-vermells d’ençà de l’esclat de la pandèmia. L’horari del matx (16:00) i el baix preu dels vols a l’illa -ahir al matí encara per 20 euros s’hi podia anar i tornar el mateix dissabte- ha fet que molts seguidors s’hagin engrescat per anar a veure el partit en directe a Can Misses. Al mateix temps, diversos aficionats fins i tot s’oferien per compartir cotxe per anar fins a l’aeroport del Prat a agafar l’avió.

Osca, el Miniestadi, Tarragona, el Madrigal, la Ciutat Esportiva del Vila-real, Palamós, Almeria, Alcorcón o fins i tot el Santiago Bernabéu han estat alguns dels camps, que en aquesta època moderna al futbol professional, han vist desplaçaments massius d’aficionats del Girona. La marea gironina ha tenyit de blanc-i-vermell molts estadis de Segona i Primera Divisió per estar al costat del seu equip. A la llista s’hi afegirà dissabte Can Misses. L’estadi balear, amb capacitat per a uns 6.200 espectadors gràcies a les reformes arran de l’ascens, comptarà amb més d’un centenar d’aficionats del Girona que no s’han pensat dos cops veient com d’assequible n’era el viatge. Ahir a la tarda, els bitllets d’avió s’havien apujat fins als 35 euros, però des de feia dies que no superaven els 20 euros i fins i tot n’hi ha que els han comprat per 18. El desplaçament, això sí, implica matinar perquè els vols surten ben d’hora (6:50, 7:10 o 9:20). Els horaris de tornada són prou raonables: 20:15 o 22:10.

Als preus dels bitllets, això sí, els seguidors del Girona hi hauran d’afegir les entrades, que són a la venda des de fa dies a la botiga del club a Montilivi. Avui s’acaba el termini per comprar-les a la botiga. Al lloc web de l’Eivissa també se’n poden comprar. El Girona no estarà sol a Eivissa.