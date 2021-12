El Sevilla va perdre al camp del Salzburg (1-0) i no va poder classificar-se pels vuitens de final de la Lliga de Campions. La derrota fa caure els andalusos a l’Europa League. Per la seva banda, el partit que el Vila-real havia de jugar a Bèrgam contra l’Atalanta es va haver d’ajornar per culpa d’una forta nevada. El matx que decidirà quin dels dos equips es classifica pels vuitens es disputarà avui(16:30) al Gewiss Stadium. Un punt classifica els de La Plana.

Els equips classificats: Primers: Manchester City, Liverpool, Ajax, R. Madrid, Bayern, Juventus, Manchester United i Lille. Segons: PSG, Atlètic de Madrid, Sporting de Portugal, Inter, Benfica, Chelsea, Vila-real o Atalanta i Salzburg. Europa League: Leipzig, Porto, B. Dortmund, Sheriff, Barça, Zenit, Sevilla i Vila-real o Atalanta.