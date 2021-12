De les cares llargues, a l'èxtasi. Superat en totes les facetes i sense capacitat de reacció, l'Spar Girona s'ha refet de la millor manera possible i ha aconseguit una victòria impossible d'oblidar a la pista del Sopron, un dels equips de renom a Europa. Tercer triomf consecutiu de les noies d'Alfred Julbe, que semblaven fora del partit amb el 35-23 a l'inici del tercer quart, i que s'han acabat imposant per 15 punts de diferència.

Un parcial de 7-26, amb una Reisingerova imperial sota l'anella (17 punts i 4 rebots) i un treball defensiu magnífic de tot l'equip, ha tret de polleguera l'equip hongarès, que no ha tingut cap mena de capacitat de reacció. Només Gabby Williams mantenia una mica l'emoció a còpia d'encert, però amb això no n'ha fet prou per aturar l'Uni, que ha sigut una piconadora. En la segona meitat, l'equip ha anotat 45 punts i només n'ha encaixat 23.

Té encara més mèrit haver guanyat amb una rotació ben baixa perquè les absències han provocat que Julbe només hagi fet jugar 8 jugadores. La gestió dels canvis ha sigut l'encertada i la benzina ha durat fins l'últim moment, passant per sobre d'una plantilla amb més efectius, però que no ha trobat la manera de desactivar el seu rival. Les diferències al darrer quart no han baixat dels 6 punts i fins i tot, amb el marcador final, l'Uni ha guanyat el bàsquet "average" amb el Sopron, per enfilar-se al capdamunt del seu grup després dels primers 8 partits de la competició. Ara, el balanç general és de 3 derrotes i fins a 5 victòries, les 3 últimes de manera consecutiva.