La F1 està esprement al màxim el tremend pols que dirimeixen Max Verstappen i Lewis Hamilton pel títol mundial. Després que la setmana passada a l'Aràbia Saudita la tensió aconseguís la seva cota més alta, amb maniobres duríssimes en pista, sancions i polèmiques, els dos pilots, que en podi de Jeddah ni es van mirar, han hagut de comparèixer junts a la roda de premsa prèvia al Gran Premi d'Abu Dhabi. Max i Lewis arriben empatats a punts i aquest diumenge es jugaran el títol a una sola carta. El neerlandès és líder en comptar amb una victòria més (9) que el seu rival. Serà campió si acaba per davant d'Hamilton... però també si cap dels dos acaba la carrera.

“Tracte injust”

Després de signar una temporada excel·lent, Verstappen podia haver decantat el Mundial fa setmanes, però la reacció de Hamilton i Mercedes, guanyadors dels tres últims grans premis, ha reduït al no-res els 19 punts d'avantatge que tenia el de Red Bull a Mèxic. A Jeddah Max va rebre una penalització de cinc segons per treure avantatge per fora de la pista mentre lluitava contra Hamilton, que va cridar-li “totalment boig” per ràdio. Després de la carrera, va ser castigat amb uns altres 10 segons pel seu ‘brake test’, en frenar bruscament davant de Lewis, que va impactar per darrere.

“Hem tingut moltes victòries i bons moments enguany, hem estat molt competitius com a equip, podem estar satisfets i orgullosos. Serà una carrera excitant i volem acabar la temporada de la millor manera possible. Hem perdut una mica de ritme en les últimes carreres però espero que no sigui el cas aquest cap de setmana”, ha subratllat aquest dijous Verstappen, que es considera agreujat per les últimes decisions de la FIA: “Crec que a Aràbia només estava competint fort. El que va passar, per mi, no mereixia cap penalització i les altres dues persones que ho van fer no en van rebre cap. Les crítiques sempre són aquí. Però és injust que em tractin de manera diferent als altres pilots. Clarament, uns altres poden sortir-se amb la seva, i jo no”, ha lamentat.

Toc d'atenció de la FIA

En una roda de premsa amb molta morbositat, Verstappen i Hamilton han tingut una reacció molt diferent quan se'ls ha preguntat sobre la nota que el director de carrera de la FIA Michael Masi ha enviat els equips, advertint-los sobre el risc de desqualificació en cas de “conducta antiesportiva” o accidents provocats. "Està bé que prenguin precaucions, perquè aquest tipus de situacions ja han ocorregut en el passat. Però no gasto energies a pensar que el Mundial no es decideixi de manera neta", ha valorat Hamilton. Verstappen ha estat més contundent: "Sé el que està a la normativa, no necessiten recordar-nos-ho. No han afegit res nou".

L'anglès, que aspira a la seva vuitena corona, rècord absolut en la F1, prefereix centrar-se en l'aspecte esportiu: "Fa uns mesos no pensàvem a arribar fins a l'última carrera braç a braç en la lluita pel títol. És sensacional perquè hem culminat una remuntada sorprenent. Si ho aconseguim seria tremend, molt especial per a l'equip", ha assenyalat.

Més abrigallat que mai per Mercedes, Hamilton compta amb un altre aliat ‘invisible’ però molt incòmode per al seu rival de torn: El poderós ‘lobby’ de la premsa anglosaxona, que en el seu moment va ser un malson per a Alonso quan barallava amb Lewis a McLaren i ara recela de Verstappen. Autosport, la publicació de referència per als britànics, va més enllà i reclama a Max joc net. "Si us plau, si us plau, no ho facis. Amb el ritme de Hamilton i Mercedes, tal vegada està en la teva ment un altre xoc que tregui als dos cotxes fora i et doni el teu primer títol. Costa creure que no estigui en els teus plans", s'atreveixen a dir en una carta oberta dedicada al de Red Bull i que lògicament ha indignat a l'afició ‘orange’.

"Un accident? Com a pilot mai penses en això", assegura Verstappen. “Naturalment, un sector dels mitjans no para de parlar d'aquestes coses, però jo només penso a sortir a la pista per a fer-ho tan bé com sigui possible. Jo només intentaré guanyar el diumenge”.