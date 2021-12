El Betis, que va perdre ahir a l’estadi del Celtic de Glasgow (3-2), i la Reial Societat, que va derrotar el PSV a casa (3-0) s’han classificat com a segons dels seus grups per als setzens de final de l’Europa League, en els quals s’hauran d’enfrontar a equips procedents de la Lliga de Campions, però en cap cas el Barça en ser del mateix país. Per part seva, l’equip blaugrana ja sap quins poden ser els seus rivals en aquesta eliminatòria: Nàpols, Glasgow Rangers, Olympiacos, Dinamo de Zagreb, Sporting de Braga i Lazio.

Pel que fa als partits d’ahir, la Reial Societat va aconseguir el segon lloc del seu grup gràcies als gols d’Oyarzabal, de penal, i Sörloth, que va fer un doblet. Per part seva, el Betis, que ja tenia assegurat el segon lloc del grup, va perdre a l’estadi del Celtic en un partit boig en el qual va merèixer un millor resultat, ja que va estavellar la pilota contra el pal en dues ocasions.