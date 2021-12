El president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Franco, es va emparar aquest dijous en el criteri de l'Advocacia de l'Estat per no desconvocar l'Assemblea de LaLiga prevista per aquest divendres ni entrar a jutjar la legalitat de l'acord "entre particulars" amb CVC.

Així ho va explicar el mateix Franco en declaracions als mitjans de comunicació després de la reunió convocada pel CSD entre les diferents parts discrepants i a la qual no es van presentar el Reial Madrid, el Barça ni l'Athletic.

Franco va precisar que la reunió obeïa a l'"obligació institucional" que correspon al CSD de buscar el "màxim consens possible" en el món del futbol espanyol, i va subratllar que creu "desitjable, necessari", i fins i tot "imprescindible" aconseguir "un major nivell d'acord" entre les parts implicades.

Pensava, va dir, que la reunió podria servir per "almenys, acostar posicions" entre les parts. "No ha estat possible", va lamentar, i en aquest sentit va deixar clar que no vol "culpabilitzar a ningú, ni moltíssim menys", perquè els clubs estan "en el seu dret" de no presentar-se a la cita.

No obstant això, va subratllar que el CSD mantindrà les seves "portes obertes" per a tot el que contribueixi a "millorar l'enteniment" en el món del futbol espanyol, que no pot "permetre's el luxe d'estar permanentment en els jutjats". "És una tendència que hem de tallar", va alertar.

Franco va reconèixer que s'havien formulat dues pretensions davant el CSD. D'una banda, "se'ns demanava" anul·lar la convocatòria de l'Assemblea prevista per aquest divendres, i basant-se en un informe "perfectament clar" de l'Advocacia de l'Estat, va considerar que només es podria prendre aquesta decisió amb uns motius "molt clars, concrets i taxats que, avui dia, no es donen".

A més, basant-se en un informe "contundent, clar, rotund" de l'Advocacia de l'Estat, Franco va subratllar que el CSD tampoc "ha d'entrar en el fons d'un acord entre particulars", com és l'aconseguit entre LaLiga i CVC ni jutjar si és legal o no, cosa que ell tampoc va voler fer malgrat les preguntes al respecte.

Malgrat tot, va insistir que el CSD no pot romandre "aliè" ni "de braços plegats" davant aquesta situació. Per aquest motiu va convocar la reunió d'aquest divendres i per això, "passi el que passi" en l'Assemblea, aquest organisme continuarà "intentant que hi hagi acord" i que no hi hagi "ni víctimes ni botxins, ni culpables ni salvadors", sinó "el millor per al futbol espanyol".