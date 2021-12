L'efecte Marc Gasol és suficient per fer créixer i enlairar el Bàsquet Girona. Els de Jordi Sargatal han guanyat aquesta nit l'Easycharger Palència (62-73), el tercer classificat de la LEB Or. La presència del pivot català ha intimidat el conjunt local, a banda de marcar diferències al damunt de la pista amb assistències i triples. Els gironins s'han deixat guiar pel seu president, demostrant una confiança que abans de la seva arribada semblaven haver perdut.

La superioritat del Girona ha estat evident de seguida, posant-se per damunt al marcador al davant d'un dels candidats a l'ascens. El Palència només feia que patir, per més que Prince Ali intentés retallar distàncies. Un avantatge de 20 punts en el segon parcial (17-37) ha avançat com acabaria el partit. A la segona part, els de Sargatal s'han mantingut sòlids per assegurar la victòria encara que el conjunt local mai renunciés al partit i aconseguís retallar distàncies al final. Els gironins ho han impedit amb un triomf que els permet donar un cop sobre la taula.