No han passat ni 48 hores de l'eliminació del Barça a la Champions i Joan Laporta, el president, ha recorregut a la seva nova fórmula de comunicar-se amb els socis. Ho ha fet amb un vídeo, una cosa ja habitual, penjat en el seu compte de personal de Twitter. Un vídeo per anunciar que el club està treballant per a escapar de la decadència que arrossega des de fa mesos i mesos, condemnat ara a disputar l'Europa League, la segona divisió del futbol continental.

Un missatge presidencial emès, a diferència d'altres ocasions, des de la mateixa llotja del Camp Nou. Abans ho feia des del seu despatx en les oficines. Ara, des de l'estadi. "Comparteixo la vostra decepció per l'eliminatòria a la Champions", comença en el seu breu missatge (només dura 35 segons) en el qual anuncia que el club farà un esforç per a complaure a Xavi i donar-li els davanters que demana en aquest pròxim mercat hivernal.

“Tots estem d'acord que hem de reforçar el primer equip”, ha reconegut Laporta, assumint, això sí, les profundes dificultats a les quals s'enfronta el Barça en aquesta nova finestra de fitxatges. "El problema és que tenim uns contractes heretats molt elevats de la plantilla del primer equip que no ens dona marge salarial", ha confessat.

El Barça podria trobar diners per a fitxar, però no podria inscriure a cap jugador perquè superaria el topall salarial. A no ser, clar, que aconsegueixi alliberar el cost de la plantilla prescindint d'alguns jugadors que no són estratègics per Xavi. Ni per al club. Ja va voler fer-ho a l'estiu amb Coutinho i Umtiti, però no ho va aconseguir. Ara ho tornarà a intentar a partir de l'1 de gener quan s'obri el mercat de fitxatges.

Encara "sense marge salarial", el Barça, segons Laporta, no es desespera. "Tot així estem buscant la fórmula per a millorar el primer equip en aquest mercat d'hivern", ha indicat el dirigent, explicant que el club "està treballant al màxim i esforçant-se al màxim per aconseguir-lo. I ho aconseguirem".

Xavi espera ansiós l'arribada d'aquests davanters que li donin gol i reflotin al Barça, que s'ha quedat sense davanters per les lesions de Memphis i Braithwaite, a més de l'arrítmia que pateix el Kun Agüero. Laporta ha acabat el seu missatge reclamant unitat al barcelonisme en aquests temps tan convulsos. "Ara el que us demano és que remem tot en la mateixa direcció pel bé el Barça".