El Vila-real va patir per entrar als vuitens de final de la Lliga de Campions en un partit en què va disposar d’un còmode avantatge de 0-3 a la meitat del segon temps i que se li va complicar amb dos gols als minuts finals de l’Atalanta, que va estar a prop d’empatar (2-3). L’equip espanyol va forjar la victòria en l’ordre defensiu i en la capacitat per aprofitar les seves oportunitats en moments clau, ja que el 0-1 va arribar molt aviat, el 0-2 just abans del descans i el 0-3 només començar la segona part.