El Costa Brava torna a somriure després d'endur-se els tres punts aquesta tarda del camp de l'Alcoià. Igualat, el duel, a la primera meitat no hi han hagut gaires ocasions tret d'una per cada bàndol. A la segona meitat, els visitants han fet un pas endavant i han pogut veure el gol en més d'una ocasió. Però no ha sigut fins al minut 90 que Antonio Romero ha introduit la pilota al fons de la xarxa després de colpejar un lliure directe a la perfecció.