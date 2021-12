L’Assemblea General Extraordiària de LaLliga va aprovar ahir l’acord amb el fons britànic d’inversió CVC, que destinarà 1.994 milions d’euros a canvi del valor del 9 per cent dels drets audiovisuals durant 50 anys. Ho va fer amb el suport de 37 dels 42 clubs que la formen, quatre vots en contra i una abstenció.

L’organisme va confirmar que la primera injecció de diners, d’uns 400 milions, arribarà a tots els clubs en només unes setmanes, pel que ja podran iniciar els seus projectes de millora d’infraestructures, digitalització i internacionalització, entre d’altres. Els clubs opositors (Reial Madrid, Barcelona i Athletic Club) i alhora impulsors de l’alternatiu «Proyecto Sostenible», van participar a l’Assemblea d’ahir hores després d’haver demanat al Consell Superior d’Esports (CSD) que la desconvoqués, i també d’anunciar accions legals atès que aquest no ho va fer i es va declarar incompetent per prendre cap decisió sobre l’acord de LaLliga.

Aquest compromís, anomenat «LaLiga Impulso», permetrà l’arribada d’uns diners que hauran d’anar destinats, com a mínim en un 70 per cent, a inversions d’infraestructures, desenvolupament de marca i internacional, estratègia comunicativa, pla d’innovació i tecnologia i pel desenvolupament de plataformes digitals. Es podrà destinar un 15 per cent a la inscripció de futbolistes, i el 15 per cent restant, es podrà fer servir per eixugar el deute financer.