El Barça va guanyar ahir el Reial Madrid (93-80) en un intens clàssic al Palau Blaugrana, que permet als de Saraunas Jasikevicius manar en solitari a l’Eurolliga després de desfer l’empat a punts. Els blaugrana van imposar la seva llei des del primer quart, liderats per un estel·lar Nikola Mirotic (31 punts i 39 de valoració). Va posar el colofó a una gran actuació coral, amb papers destacats per a Brandon Davies i Nico Laprovittola (16 punts cadascun), també en defensa per limitar Walter Tavares i Guerschon Yabusele.