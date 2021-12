No hi ha manera. Si no és un all, és una ceba. Per un motiu o per un altre, al Costa Brava no li surten les coses. Les victòries es resisteixen, els punts volen i la situació és cada cop més delicada. Queda campionat i tot pot passar, però l’equip no mostra cap símptoma de millora a mesura que avancen les jornades. Sense guanyar des de fa gairebé tres mesos, i amb nou derrotes dels últims deu partits disputats. La desfeta més recent, a Castalia a mitja setmana. Avui, un altre desplaçament, aquest cop al camp de l’Alcoià, a tocar del play-off d’ascens.

«Ho afrontem amb les màximes garanties i espero el millor dels meus jugadors. Ja fa setmanes que els jugadors ho estan intentant», explica Òscar Álvarez, que dirigirà el Costa Brava per últim cop abans que s’acabi la sanció d’Oriol Alsina. De baixes n’hi ha i no pas poques. Marc Manchón està castigat per acumulació de targetes. A part dels lesionats Andreu Guiu, Gil Muntadas, Ilyas Chaira i Borja Llarena. Se li suma Álex López, fitxat fa poc, però sense encara la fitxa activada.