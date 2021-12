El Sarrià s'ha retrobat, per fi, amb la victòria després de superar de forma clara al Sant Quirze (29-36) en un partit que han començat a trencar a partir de l'equador de la primera meitat i que ha tingut com a protagonista a Guillem Lozano, autor de 14 dianes.

El conjunt entrenat per Josep Espar arribava al duel després de dues setmanes sense competir per culpa de la Covid-19, però això no ha estat un obstacle perquè l'equip sumés la segona victòria de la temporada en el primer partit de la segona volta de campionat. Els sarrianencs han controlat el partit a partir del quart d'hora de la primera meitat, quan amb un parcial de 3-10 en 15 minuts s'ha passat del 7-8 al 10-18.

Els gironins han sabut mantenir aquest còmode avantatge durant tota la segona meitat davant un rival que no ha donat símptomes de tornar dins el partit en cap moment. Victòria important d'un Sarrià que necessita sumar punts de cara a la segona fase de competició.