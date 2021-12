Victòria de l'Spar Girona a la pista de l'Estudiantes (62-73) en un partit carregat de múltiples adversitats pel conjunt gironí. Per començar, el poc descans que ha tingut l'equip després de guanyar dijous a la pista del Sopron en l'Eurolliga. A més, l'equip ha hagut de recórrer més de 2.000 quilòmetres entre terres hongareses i Madrid per jugar aquesta tarda amb només vuit jugadores de rotació. Però tot això no ha suposat cap problema per un Uni que, tot i no fer el seu partit més brillant, ha sumat un important triomf per sobreposar-se a la derrota de la setmana passada a Fontajau davant el Gernika.

És cert que les gironines no han estat del tot inspirades en atac, però l'equip té altres armes per controlar els partits i avui ha anat per davant en tot moment a partir del segon període. El poc encert també ha fet que l'Uni no pogués trencar el partit, però l'actuació de Rebeka Gardner (25 punts), Kennedy Burke (18) i Binta Drammeh (15) ha estat una de les claus, juntament amb la defensa, que han fet a les d'Alfred Julbe guanyar l'enfrontament. Laia Flores, amb tres triples consecutius feia que l'equip capgirés un 13-8 en contra per posar-se 15-19, i a partir d'aquí les gironines sempre han anat per davant en el marcador. Les madrilenyes han intentat aproximar-se en el marcador, però no han tingut l'encert necessari com per posar en problemes a l'Uni. Al final, 62-73 i ja torna a tocar pensar en l'Eurolliga.