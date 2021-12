Adel Mechaal i Esther Guerrero tornaran avui a competir en el campionat d’Europa de camp a través que se celebra a Dublin (Irlanda). L’atleta palamosí, que es va perdre l’edició de 2019 -l’última que es va disputar a causa de la pandèmia-, ho farà com a membre del combinat espanyol masculí i buscarà sumar la seva medalla número 23. Els seus companys seran Carlos Mayo, Ayad Lamdassem, Abdessamad Oukhelfen, Nassim Hassaous i Raúl Celada.

Per altra banda, la migfondista banyolina competirà en la categoria de relleus mixts. Guerrero no s’ha perdut cap de les edicions del campionat europeu de cros des que els relleus mixtos van esdevenir nova categoria el 2017, any en el qual els espanyols van pujar al tercer calaix del podi. El 2018 l’equip espanyol va aconseguir la medalla d’or, mentre que el 2019 van fer quarts. Tornar al podi, per tant, és l’objectiu d’avui per un conjunt integrat per Marta García, Abderraman El Khayami i Víctor Ruíz.