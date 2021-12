Si juguessin tots els partits com ahir, el Costa Brava no estaria en zona de descens. Ni de bon tros. Superiors. Així es van mostrar els homes d’Óscar Álvarez, que tanca el petit periple com a substitut d’Oriol Alsina amb un triomf per assaltar el Collao (0-1). No obstant això, el duel estava encallat i només una genialitat podia decidir-lo. Antronio Romero va assumir la responsabilitat al 90 i amb una execució perfecta, que va entrar directa, va donar els anhelats tres punts als blaugranes.

Va arribar el Costa Brava amb la inexcusable necessitat de sumar els tres punts d’una vegada per totes. Óscar Álvarez, que va finalitzar ahir a el Collao la seva aventura a la banqueta gironina per la sanció d’Oriol Alsina, va presentar un onze de circumstàncies que al·ludia al del passat partit al Castàlia. Boris Garrós va ser una altra vegada l’escollit per dirigir el joc ofensiu amb Calatrava com a escuder per banda dreta. A res va estar Boris de celebrar la seva primera diana amb l’elàstica del Costa Brava. Igualat, com ho estava el joc, els locals esperaven fer el mateix amb el comptador d’ocasions i en un servei de cantonada el van establir. Sort de Bruno Perone, que, aprofitant la seva altura, va treure una pilota la mateixa línia de gol. No obstant això, no calia preocupar-se, hi era Marcos Pérez. Si que va tenir el seu característic moment de glòria, en la segona meitat, quan va volar per deixar mut a un públic que ja s’atrevia a celebrar el gol. Un gol que va estar a punt de tocar el Costa Brava gràcies al pas cap endavant que va donar en el segon temps. Xumetra i Calatrava ho intentaven sense sort. Menys afortunat va estar Pere Martínez. La superioritat era total, només faltava rematar la feina. Romero va tenir els galons de vestir-se d’heroi en el 90 quan va agafar la pilota i es va plantar al davant de la porteria per colpejar a gol un lliure directe. Amb la seva esquerra exquisida va rematar de tal manera que va ser impossible per al porter José Juan. El 0--1 permet respirar el Costa Brava que trenca una ratxa horrorosa i veu llum al final del túnel.