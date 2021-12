Osasuna mesurarà avui l'estat d'ànim del Barcelona amb la il·lusió de vèncer un dels grans, però amb la precaució d'enfrontar-se a un equip ferit, contra el que haurà de posar tot sobre el verd per treure un resultat positiu, i que, segons el seu entrenador, Xavi Hernández, inicia una «nova era» després del desastre europeu. Els de Pamplona, que fa vuit jornades que coneixen la victòria, hauran de pujar les revolucions per donar guerra a un Barcelona ferit després de l'eliminació de la Lliga de Campions dimecres a Munic.

«Tinc la sensació de que és un tema més psicològic que futbolístic. Els jugadors hi han de creure. Els estem animant al fet que s'atreveixin. En el Barça s'ha de mirar cap a l'excel·lent, però no apuntar baix. Això és el Barça», comentava el tècnic del Barcelona a la roda de premsa d’abans del partit quan se’l va preguntar sobre la mala ratxa de resultats. Memphis Depay té una lesió en el bíceps femoral de la cama esquerra i és baixa segura, mentre que Jordi Alba pateix unes molèsties en els isquiotibials i tampoc hi serà. Així, se sumen a les baixes ja conegudes de Fati, Pedri, Agüero, Braithwaite i Sergi Roberto.

Per la seva banda, l'entrenador d'Osasuna, Jagoba Arrasate, va comentar a roda de premsa que el seu equip haurà de «competir bé i recuperar l’alegria» davant un rival «que té arguments per guanyar en qualsevol camp». Osasuna no compta amb baixes per a aquesta cita. Tots els jugadors importants estaran disponibles per un Arrasate que sap de la importància del xoc i que posarà tota la carn a la graella des del començament