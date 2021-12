En un nou escenari respecte als derbis recents, amb la necessitat de vèncer de l’Atlètic de Madrid per a confirmar la reacció del vigent campió i evitar un cop, qui sap si definitiu, del Reial Madrid a la Lliga Santander abans de Nadal, es presenta el gran derbi madrileny en l’estadi Santiago Bernabéu, escenari un any, deu mesos i deu dies després d’un duel d’eterna rivalitat que es va tenyir de blanc en les deu últimes cites de lliga.

Els esforços, des dels dos bàndols, per rebaixar la transcendència no restarà importància a un derbi sempre clau en la lluita pel títol en la seva història recent. Tan cert com que queda gran part del campionat per disputar-se, és que la distància que prendria el Reial Madrid en cas d’estendre la seva ratxa (arriba llançat amb nou triomfs consecutius), començaria a adquirir un caire insalvable per a la resta de candidats. Els de Carlo Ancelotti busquen rival i senten que l’Atlètic de Madrid és el més capacitat per a pugnar fins al final per la corona.És un derbi determinant per a l’Atlètic de Madrid, que posa en joc la seva supervivència en la pugna pel títol. Com dimarts passat a Porto, es debat entre el salt o la caiguda, aquesta vegada a la Lliga. El seu marge d’error s’ha reduït al no-res, pressionat avui per les circumstàncies, les expectatives i, sobretot, la classificació. Ja no hi ha termes mitjans. Menys en un derbi que no guanya des que es va proclamar campió de la Supercopa d’Europa el 15 d’agost de 2018 a Tallin.