El GEiEG va sumar una nova victòria davant el conjunt mallorquí de l’Asnimo Àgora Portal (52-62) i es consolida als llocs capdavanters de la classificació. Les de Bernat Vivolas van aconseguir ahir la victòria a Andratx en un partit que gairebé tenien liquidat al descans amb el 22-42. El bon encert en els primers 20 minuts va permetre a l’equip gironí aconseguir aquest còmode avantatge en el marcador per jugar amb més tranquil·litat la segona meitat, on les forces es van igualar una mica més. Tot i així, quan faltaven menys de quatre minuts, el GEiEG encara guanyava per 19 punts (43-62). Va ser a partir de llavors que les visitants ja no van anotar més i va permetre a les mallorquines maquillar el marcador amb un parcial de 9-0 en els últims minuts.