«Les jornades sense competició han servit per preparar el doble aquest partit», explicava Josep Espar després del partit i així ho va fer el Sarrià a la pista del Sant Quirze, on va aconseguir guanyar (29-36) després de quatre derrotes consecutives i dues setmanes més tard de l’últim partit que havia disputat. I és que l’aturada per culpa de la covid-19 -primer per un positiu en la seva plantilla i després per un brot del Ciudad Real- no es va notar en cap moment en el partit d’ahir. El conjunt gironí va fer un partit molt seriós i complet i això els va permetre sumar la segona victòria de la temporada davant un rival que venia de guanyar els seus tres últims partits.

Només els primers 15 minuts de partits van ser igualats (7-8) perquè després d’aquí el Sarrià va posar la directa i es va convertir amb l’amo i senyor del partit. Guillem Lozano va portar de curcoll a la defensa rival i va ser capaç de marcar 14 dianes. Però si en una porteria els jugadors sarrianencs van estar encertarts -Maura Jaureguiberry també va fer 8 gols-, en l’altre el protagonista va ser Aleix Toro. El porter dels taurons va fer un gran partit sota pals i va aturar moltes acciones atacants del conjunt rival. Segurament per això, i també per l’encert de cara a porteria del Sarrià, el partit es va trencar a partir de l’equador de la primera meitat. D’un igualat 7-8 es va passar al 10-17 al descans que deixava força encarrilat el partit pel conjunt dirigit per Josep Espar. Més encarrilada estava la cosa quan en els cinc minuts de la represa la diferència es va disparar als 10 gols (11-21), i això va deixar molt tocat a un Sant Quirze que en cap moment va donar símptomes de poder estrènyer el marcador per fer patir al Sarrià. Els locals es van aproximar, com a molt, a sis gols (18-24), el que feia que el Sarrià pogués tenir desenllaç prou tranquil per poder ressuscitar i aconseguir una victòria que donarà molta moral.