48 hores més tard de l’espectacular victòria a Sopron (62-73), l’Spar Girona visitava la pista de l’Estudiantes pràcticament sense descans i després de fer un viatge de més de 2.000 quilòmetres des de terres hongareses directament fins a Madrid. Però ni el llarg viatge ni les poques jugadores de rotació -ahir tornaven a ser només vuit- poden amb la fam d’un equip que sembla que pot guanyar a qualsevol malgrat les mil i una circumstàncies adverses que pugui tenir. I ahir, aquesta confiança del conjunt gironí es va traduir amb una victòria a la pista d’un Estudiantes que arribava en ratxa, però que no va poder davant un Uni que és cert que a vegades té algun mal dia -com diumenge passat a Fontajau contra el Gernika-, però que mai dona el braç a tòrcer i ha demostrat que pot superar qualsevol adversitat.

Potser no va ser el dia en quant a atac -igual que contra el Gernika-, especialment de Julia Reisingerova, que ho va provar per totes bandes, però no va aconseguir anotar cap punt i va acabar amb un 0 de 12 en tirs de dos. Potser per això a l’Uni li va costar trencar el partit, tot i que sempre va anar per davant a partir del segon període. Ahir, les jugadores que van destacar van ser Rebeka Gardner, amb 25 punts, Kennedy Burke, amb 18, i Binta Drammeh, amb 15, que van contrarestar els 22 punts i 10 rebots de Nadia Fingall, una jugadora que l’any passat jugava a Lliga Femenina 2 però que ahir, i al llarg de la temporada, va ser la veu cantant del conjunt madrileny.

De totes maneres, qui va ser l’encarregada d’encendre l’espurna d’un equip que havia començat amb alguns dubtes (13-8) va ser Laia Flores, que amb tres triples consecutius va fer posar les coses al seu lloc (15-19). Tampoc és que fos el dia més brillant de les gironines en atac, però l’equip no fallava des del 6’75 i després d’un triple de Drammeh - el cinquè de l’equip de 9 intents- en l’equador del segon quart l’avantatge augmentava a vuit punts (21-29).

Però no hi ha victòria sense una bona defensa, i aquesta és una de les millors armes del conjunt dirigit per Alfred Julbe. Va costar tancar els atacs rivals al principi, però de mica en mica l’equip va anar trobant bones sensacions en defensa i ofegava a les madrilenyes, que havien de llançar forçades o de lluny, i amb poc encert. Tret d’algun desajustament, la defensa va ser bona, i això va permetre marxar al descans amb un avantatge de vuit punts (30-38).

El poc encert de les contrincants des de la línia de tres punts -4 de 23- va permetre a l’Uni sempre anar per davant en el marcador durant tota la segona part. Tot i així, l’equip no va poder trencar el marcador, també a causa del poc encert, però l’Estudiantes tampoc va fer mèrits suficients per a espantar a un Spar Girona que sense fer el partit més brillant va aconseguir una victòria molt important. Ara a descansar i a pensar en l’Eurolliga, dimecres.

