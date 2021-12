Continua abonat a les desgràcies el Barça, que tampoc amb Xavi Hernández se n’acaba de sortir. Ahir, tot i avançar-se fins a dos cops a Pamplona, va acabar empatant al camp de l’Osasuna, pel que s’enfonsa una mica més i allarga la seva ratxa sense guanyar fins a les tres jornades. Tot plegat, en un partit mogut, entretingut, però que va servir per evidenciar que l’equip blaugrana té moltes carències i feina tindrà per arribar a la Champions la temporada vinent.

Arribava el Barça al Sadar sense marge d’error després de la seva eliminació a la Lliga de Campions i amb un grapat de baixes. Però malgrat tot, i amb un onze farcit de joves, es va avançar en el marcador. L’omnipresent Gavi va posar una bona pilota per a Nico i el migcampista va obrir la llauna. Un miratge, perquè en una acció a pilota aturada, dos minuts més tard, David Garcia s’elevava més que ningú i rematava el servei de Moncayola al fons de la porteria. L’electricitat i les constants ocasions a les dues àrees van deixar veure un partit vibrant i amb alternatives durant una primera meitat que va deixar tot obert de cara als segons 45 minuts.

Sense defensar l’avantatge

Amb taules en el marcador, de nou el Barça va colpejar el primer i ho va fer només tornar dels vestidors. Abde va fer el segon culminant un contracop del seu equip. El marroquí va engaltar la pilota de primeres i la va col·locar al fons de la porteria defensada per Sergio Herrera. Una acció molt protestada pel públic i també pels jugadors de l’Osasuna, que reclamaven que instants abans Sergio Busquets havia tocat amb la mà l’esfèrica. No va considerar l’àrbitre que això mereixés cap càstig i va donar validesa a la jugada, pel que el gol va pujar a l’electrònic i el conjunt blaugrana es tornava a posar per davant, fent així el més difícil una altra vegada.

Jagoba Arrasate, entrenador dels de casa, va voler revolucionar el partit amb un triple canvi amb clara vocació ofensiva. Van saltar a la gespa homes com Budimir, Darko Brasanac i el Chimy Ávila, que acabaria sent decisiu en el tram final. Mentre no va arribar el 2-2, Osasuna no va poder mantenir un ritme tan elevat com el dels primers minuts. La fatiga física es notava i l’equip navarrès es limitava a escollir les possessions una mica més llargues, sense arribar a trobar amb massa claredat la porteria contrària. La tarda queia, la diferència entre un i altre equip era mínima, i el Barça es va dedicar a prémer les dents tot mantenint les maneres davant un rival que mica en mica va apostar per la fe per mirar de rascar un resultat positiu.

No acabava de concretar massa ocasions el conjunt blaugrana, que va optar per aguantar el resultat i això li va sortir car. Perquè de nou en una acció a pilota aturada, el «Chimy» Ávila va collir una pilota a la frontal de l’àrea mal rebutjada i la va enviar a la xarxa després que la toqués Umtiti i Ter Stegen no hi pogués fer res. Era el 2-2, en el 87. Un altre revés pel Barça, que no aixeca cap, i que va patir de nou un contratemps físic de Dembélé.