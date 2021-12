El Bàsquet Girona havia de disputar el penúltim partit d'aquest 2021 el dimarts de la setmana vinent, dia 21 de desembre, a la pista de l'Oviedo però finalment aquest duel no es podrà celebrar, com a mínim en aquesta data. L'enfrontament ha quedat ajornat per culpa d'un brot de coronavirus que afecta a la plantilla local, pel que caldrà esperar el temps pertinents perquè tots els jugadors afectats es recuperin. Tots dos clubs, juntament amb la Federació, acordaran una nova data.

Sí que jugarà l'equip de Jordi Sargatal aquest divendres contra el Palma a Fontajau. I també està previst que el dia 28 d'aquest mateix mes, els gironins visitin el Força Lleida abans de tancar l'any natural. De moment, els resultats acompanyen perquè després de set derrotes consecutives, el Bàsquet Girona ha guanyat els dos últims partits: a casa davant l'Osca i també a Palència.