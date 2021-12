Jugar contra el cuer de la classificació pot fer que les alertes baixin i et relaxis una mica. Que no tinguis aquell extra de motivació com quan t’enfrontes al líder. Lluny de baixar prestacions, el filial del Bàsquet Girona va aconseguir ahir una victòria d’ofici i saber fer contra el Palma Air Europa (101-78). Sí, contra l’últim, però aquests partits també s’han de jugar i els gironins ho van fer a la perfecció per superar el cent punts i seguir segons a la classificació.

Marc Serra no vol sorpreses. No li agraden. En el seu primer any com a timoner del Bàsquet Girona B -abans de la fusió dirigia el CEB Girona- està fent desplegar un joc intens, tant en atac com en defensa. No deixa que els equips rivals agafin les regnes dels partits, excepte l’indomable Barça. Tant és si és el cuer que els visita. La concentració sempre ha de ser màxima. Tot i ser l’últim de la classificació, el Palma Air Europa podia fer mal i sorprendre el Bàsquet Girona B. Però els gironins van encarregar-se que no fos així. I més amb l’arribada de Corbacho a l’equip. Ell tot sol va fer ahir 24 punts. Una tasca que calia contrarestar ressaltant les qualitats característiques dels gironins. Amb ritme alt i pressions, aquesta va ser la consigna de Serra als seus. Tres dels quatre períodes van ser molt igualats. No obstant això, el control era màxim per un Bàsquet Girona B que va certificar la victòria pràcticament en el segon quart. En aquest període, l’equip va insistir molt en la pressió i en les segones opcions pel rebot fent que el parcial fos de 31-9. Una puntuació insalvable per a un Palma Air que no va poder fer res als darrers dos períodes i que fa els gironins segueixin segons.