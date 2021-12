La Jonquera i l’Escala s’enfrontaven en el derbi gironí entre l’últim i el primer classificat de Primera Catalana. I no hi va haver sorpresa perquè els blaugrana es van emportar el partit per 0-3, sumant així la seva tercera victòria consecutiva i deixat al conjunt local sense encara haver guanyat aquesta temporada i haver sumat només dos punts.

Tot i així, els cuers van aguantar l’empat a zero durant els primers 45 minuts, però en la represa el visitant Henry Gilham va dir prou i amb 10 minuts ja havia fet dos gols. La sentència va arribar ja a les acaballes del partit, al 90, quan Armando Díaz va marcar el 0-3 definitiu.