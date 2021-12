La Fórmula 1 no és avorrida. O almenys això es van proposar Max Verstappen (Red Bull) i Lewis Hamilton (Mercedes) en un Mundial de 2021 que just ahir va acabar i que ho va fer decidint-se en l’última volta del Gran Premi d’Abu Dhabi celebrat al circuit de Yas Marina. Tal com va passar en el campionat de 2008, quan Hamilton, amb McLaren, es va proclamar campió en l’última volta del Gran Premi de Brasil, imposant-se a Felipe Massa. Ahir, però, el britànic va viure l’altra cara de la moneda. I és que tot semblava indicar que aconseguiria el títol, però Nicholas Lafiti (Williams) va voler donar emoció al Mundial perdent el control del seu monoplaça quan faltaven cinc voltes i va fer que sortís el safety car. En aquell moment, Hamilton rodava en primera posició amb els pneumàtics força desgastats, però amb un coixí d’11 segons sobre Verstappen.

El britànic era campió del món i des del mur ja van avisar al neerlandès que només un miracle el faria assaltar el títol. I va passar. Amb l’entrada del cotxe de seguretat Verstappen va decidir entrar a boxes i canviar de rodes per tenir-les fresques per fer un últim atac. Hamilton, en canvi, va decidir no aturar, i amb l’entrada del safety car tots els monoplaces es van agrupar. Els comissaris van retirar el Williams de Lafiti i la carrera es va reprendre quan tot just faltava una volta, temps suficient perquè Verstappen, amb uns pneumàtics més nous, pogués avançar a Hamilton i proclamar-se campió del món un cop va veure la bandera a quadres.

I tot, en una cursa que havia començat amb el pilot de Red Bull sortint des de la primera posició, però el de Mercedes l’havia superat al principi amb un avançament una mica polèmic. Així, Hamilton tenia via lliure per aconseguir el vuitè campionat del món, però l’estratègia i el cotxe de seguretat li van jugar una mala passada davant un Verstappen que va ser més viu -els que roden segons sempre solen sortir guanyant en aquest cas- i va aturar a boxes per tenir uns pneumàtics més frescos al final.

De totes maneres, el Mundial va quedar en suspens, fins i tot, quan ja s’havia acabat la cursa. I és que Mercedes va protestar per algunes irregularitats dels comissaris. L’escuderia alemanya entenia que la cursa hauria d’haver acabat darrere el cotxe de seguretat, cosa que hauria fet guanyar el títol a Hamilton, però les al·legacions no van prosperar.

El que sí que era segur quan va acabar la cursa és que Carlos Sainz (Ferrari) va travessar tercer la línia d’arribada. El madrileny es va beneficiar que Sergio Pérez (Red Bull), qui havia fet una gran tasca en favor de Verstappen durant la cursa, es retirés quan hi havia el safty car i el va fer pujar al podi per quarta vegada aquest any. Per altra banda, Fernando Alonso (Alpine) va finalitzar vuitè, en llocs de punts.