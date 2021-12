El Reial Madrid ha quedat aparellat aquest dilluns amb el París Saint Germain de Leo Messi, Mbappé i Sergio Ramos, com a principal perla de la pròxima ronda, després de repetir-se el sorteig dels vuitens de final de la Champions, després d'una primera i caòtica sessió, amb embolic de boles i una protesta final de l'Atlètic, club que ha desencadenat amb la seva queixa un nou aparellament en les eliminatòries de la principal competició continental de futbol. Després del definitiu sorteig l'Atlètic jugarà davant el Manchester United i el Vila-real se les veurà amb la Juventus, clubs que han tingut una mica més de sort amb la repetició, a diferència del Madrid que li va tocar el Benfica, molt més assequible, en la primera i nul·la ronda. Precisament, el conjunt blanc havia mostrat la seva oposició al fet que es repetís el sorteig perquè entenia que quedava com a club perjudicat perquè el caos en el sorteig es va produir després de l'extracció de les dues primeres boles (Madrid i Benfica) que, en canvi, van sortir sense que hi hagués cap problema. «Em sembla bé que es repeteixi el sorteig. Tots som humans i cometem errors», va comentar Guardiola a Manchester després de conèixer els problemes suscitats a Nyon, on es va desenvolupar el sorteig. La Juventus també va mostrar la seva oposició a una nova distribució d'eliminatòries.