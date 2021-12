Hèctor Simón comentava en la roda de premsa prèvia al partit la infinitat de baixes amb les quals arribava el Peralada a Vilatenim. No es diferenciava gaire de l’argument d’un Figueres, que sí, que recuperava algun jugador per al «derbi de la Tramuntana», però que rebia als xampanyers amb pinces. Els locals Urri i Rami van haver d’abandonar el terreny de joc per lesió abans d’una primera meitat que va acabar en 1-2. Romero i Raúl van arrodonir amb un gol cadascun un triomf que simbolitza molt: la primera victòria dels blanc-i-verds a Vilatenim i, així, seguir una setmana més en les posicions de dalt.

Amb malabars, i gairebé acrobàcies, van haver de dissenyar els dos entrenadors els respectius onzes per al derbi de l’Alt Empordà. Com si fos poc l’esforç de pensar a qui posar pel gran reguitzell de baixes, Moisès Hurtado va haver de fer un pas més. El seu màxim golejador, Urri, demanava el canvi. I només era el minut 6. Malgrat això, el color predominant en els primers compassos era el blanc-i-blau amb Reñé com a protagonista. Demostrant perquè estan immersos en la lluita pel primer lloc, el Peralada va colpejar amb efectivitat. A la primera, Caball no va tenir fortuna, però a la segona Casanova no va perdonar. Un gol que va precedir a l’empat de Pugi una estona després. Els infortunis no es desprenien d’un Hurtado que va haver de fer entrar Arimany pel lesionat Rami, un altre. Experimentat com el que més, i aprofitant la mala gestió local, Romero, el capità, va exposar que volia que el primer temps acabés en 1-2. Seu va ser el gol abans del descans.

Esperonats pel resultat i coneixedors que la renda era mínima, Hèctor Simón va demanar en el descans als seus futbolistes una marxa més. La mateixa premissa que van rebre els d’Hurtado. L’estira-i-arronsa de cops va acabar amb el segon de Romero i el tercer d’un Peralada que va aplanar el camí per aconseguir la seva primera victòria a Vilatenim, on aquest curs se li resisteix el triomf al Figueres. Després, Raúl va sentenciar amb el quart gol per als seus.

D’aquesta manera, el Peralada es manté en la lluita pels primers llocs de la classificació. Mentre que els figuerencs reben un càstig excessiu i segueixen sense gunayar a casa.