El sorteig de la Lliga de Campions ha viscut aquest dilluns una notable polèmica a causa de la controvertida extracció de les boles realitzada per la UEFA.

En primer lloc, al Vila-real l'han aparellat inicialment amb el Manchester United, que no podia tocar-li per haver coincidit en la fase de grups. Després d'un nou sorteig, els ha tocat el City.

Per part seva, en sortejar a l'Atlètic de Madrid, s'ha inclòs per error la bola de la copa marcada amb el rètol del Liverpool (que tampoc podia ser el rival) i no la dels 'red-devils'.