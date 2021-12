Va per feina el Reial Madrid, que va refermar anit el seu lideratge a la Lliga amb una victòria en el derbi contra l’Atlètic de Madrid. Amb gols de Benzema i Asensio, els d’Ancelotti van aconseguir la setena victòria consecutiva en aquesta competició i mantenen els vuit punts d’avantatge respecte el seu immediat perseguidor, un Sevilla que tot i això encara té un partit pendent.

Tot i la bona posada en escena dels de Simeone, amb un parell d’arribades, va ser el Madrid el primer en dir la seva. Benzema va fer un autèntic golarro al llindar del quart d’hora per posar en avantatge el seu equip. La resposta va ser per a Griezmann, però el seu xut de falta el va rebutjar Courtois amb una bona intervenció. El porter va tornar a aparèixer als primers compassos de la segona meitat, davant xuts de Joan Félix i Cunha, però de nou van ser els de casa els que van tirar d’efectivitat per deixar el partit vist per sentència. Asensio va fer el definitiu 2-0 amb mitja hora per davant, però el marcador ja no es va moure.