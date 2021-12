El focus estava en Dani Alves i Dani Alves no va defraudar. Es va veure el vell (per antic, per conegut, tot i que té ja 38 anys) Alves, vitalista, enèrgic i entusiasta. No es va detectar l'erosió de l'edat. Va jugar en el Barça igual que si no haguessin passat cinc anys des de la seva marxa, 13 des de la seva arribada, fet que parla molt bé d'ell i molt malament de l'equip, que no només no ha evolucionat, sinó que ha empitjorat. Era Alves del poc que recordava al Barça que pretén recuperar Xavi, potser l'únic. Ni el marcador va evocar l'equip que van compartir entre el 2008 i el 2015, quan l'entrenador va marxar, un any abans que Alves. Tampoc l'amistós d'homenatge a Maradona amb el Boca Juniors es va saldar amb victòria, perquè Xavi afirmi que a Munic es va produir un punt d'inflexió. Riad i l'altre exequip del Pelusa era el lloc en el qual caldria situar l'arrencada del Barça. Hauria de ser dissabte davant l'Elx, malgastada l'ocasió de Pamplona amb un empat amb sabor de derrota, consumat a quatre minuts del final.

I no deixa de ser lògic que Alves ressaltés amb l'onze que va posar al camp l'entrenador. Un equip amb més proves de laboratori que camp d'oportunitats per a joves. Assajos clínics per taxar rendiments en altres demarcacions, com coartada per donar noves oportunitats a tipus que poguessin estar ja sentenciats en les seves per a les quals van ser escollits. Per exemple: Dest va jugar d'extrem esquerre. Sembla impossible que pugui competir amb Alves en el lateral dret, la demarcació per a la qual va ser fitxat, tot i que el dia D (davant el Bayern) jugués d'extrem dret i durés més de mitja part. El pobre Dest es va extraviar. Més: Yusuf Demir va provar d'interior dret, una plaça per a la qual té tres adversaris (Nico, Frenkie de Jong i Gavi, com a mínim). Va jugar amb voluntat mentre mirava d'encertar quins eren els moviments que havia de desplegar. Serien quatre si comptem Alves, que va provar d'interior dret, igual que feia en el São Paulo.

Coutinho va jugar de fals davanter centre, a veure si el fitxatge més car de la història pot ser utilitzable en algun lloc, ja que els quatre nous de l'equip no xiulen: Memphis està lesionat i esgotat, Kun Agüero anuncia dimecres la seva retirada del futbol, Martin Braithwaite no tornarà fins al gener i Luuk de Jong ha confirmat la seva imperícia per ser el nou del Barça. Coutinho tampoc va trobar els ressorts i després els va buscar Ferran Jutglà, debutant a El Sadar, titular a l'Aràbia. Entre tots dos van fabricar el gol, amb un control defectuós del brasiler i furiós xut del català a la mitja volta. Va començar llavors la segona part d'interès de l'amistós: l'aparició dels joves del filial perseguint la mateixa sort que Nico i Gavi els que, com si fossin veterans, es van estalviar el partit. Han d'estar disponibles davant l'Elx, no han de desgastar-se més en un amistós davant Boca Juniors. Tots dos van ser preservats juntament amb les vaques sagrades: Ter Stegen, Piqué, Umtiti, Frenkie i Luuk de Jong i Umtiti, que van volar com a turistes.