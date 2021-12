L’Unicaja Banca Oviedo-Bàsquet Girona haurà d’esperar. Un partit que, d’entrada, s’havia de disputar el dimarts de la setmana vinent, 21 de desembre al vespre, però que s’ha vist obligat a canviar de data per força major. El coronavirus n’ha tingut la culpa. L’equip asturià en pateix un brot i tres dels seus jugadors estan afectats. Tot seguint els protocols establerts, i després de valorar la situació amb la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), l’Oviedo ajorna els seus dos propers partits tot esperant quina és l’evolució dels afectats. No jugarà a Palència aquesta setmana i la següent, tampoc rebrà el Bàsquet Girona. Així doncs, els de Jordi Sargatal veuen com el penúltim duel d’aquest 2021 queda aplaçat. Ara, els dos clubs implicats i la pròpia FEB hauran de trobar una nova data que sigui satisfactòria per a totes les parts.

A tot això, i a efectes immediats, el Bàsquet Girona veu un xic descarregat el calendari d’aquest mes de desembre. Després de guanyar els dos últims partits de manera consecutiva, contra Levitec Osca i Easycharger Palència, coincidint amb la presència de Marc Gasol a la pista i de la confirmació de Jordi Sargatal com a inquilí de la banqueta, els gironins tornaran a l’acció aquest divendres. Torn per enfrontar-se al Palmer Alma Mediterrànea Palma a Fontajau. El duel amb el cuer, a partir de les set de la tarda. Una nova oportunitat per seguir creixent i millorar un balanç que ja és de 4 victòries i 7 derrotes.

Quatre dies després hauria sigut el torn de visitar la pista de l’Oviedo, però caldrà ara esperar la nova data. La competició oficial d’aquest any natural es donarà per acabada el proper dia 28, també un dimarts. Aquest cop, tocarà jugar a domicili contra el Força Lleida, ara mateix el cinquè classificat (8-3) i on hi juga Michael Carrera, un dels noms propis d’aquesta competició. Es tracta del millor anotador de la LEB Or, amb més de 18 punts per partit, i el segon que més rebots captura (7,5). Amb 24 punts de valoració, va ser designat MVP de l’última jornada juntament amb Nick Ward, del Leyma Corunya.