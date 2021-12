De Munic a Nàpols. El Barça ha baixat un esglaó a Europa, despullat com va ser pel Bayern de tot atribut per romandre entre els grans del continent, però la dificultat no disminueix. En el seu retorn a l’Europa League, un torneig que va competir la temporada 2003-04, aleshores amb el nom de la Copa de la UEFA, ara els blaugranes topen amb la pedra més dura: el Nàpols de Spalletti. Un equip, l’italià, de Champions per a un altre equip, el Barcelona, ​que va ser de Champions. La dificultat és màxima perquè la tornada es jugarà a l’Estadi Diego Armando Maradona de la ciutat italiana, un dels temples més calents del futbol europeu. I també més exigents.

A Xavi la notícia el va agafar a l’avió camí de Ryad on disputarà avui la Maradona Cup (18h), un partit d’homenatge a l’astre argentí, davant del Boca Juniors. Dos dels clubs que van tenir l’honor de veure Diego lluir el 10. Això passarà en un duel amistós a l’Aràbia Saudita, retrat de la força de la indústria, necessitats com estan tots dos de diners, de molts diners. I al febrer, quan encara no hagi acabat l’hivern, es viurà el segon capítol de la Maradona Cup, però amb una mica més transcendent en joc. La possibilitat de continuar avançant a l’Europa League.

Al Camp Nou no hi ha gaire empremta de Diego. De vegades, fa fins i tot la sensació que no va arribar a jugar mai al Barça, colpejat com va estar pels problemes: greus lesions, hepatitis... Al Sao Paolo, ara rebatejat com Diego Armando Maradona, el seu record resulta tan poderós que irradia per qualsevol porus d’un estadi volcànic i passional colant-se al cor d’una ciutat situada al sud d’italiana, que s’hi va lliurar.

«El Nàpols és un gran equip, de molt prestigi europeu», va argumentar ahir Mateu Alemany, director de futbol blaugrana, que era, precisament, a Itàlia. Però al nord perquè va acompanyar, amb el president Joan Laporta, Pedri al seu viatge a Torí per rebre el Golden Boy que el distingeix com el millor talent jove del món i Lieke Martens com la millor jugadora del món. «És un equip a tenir molt en compte i d’una enorme dificultat», va subratllar l’executiu, que va reconèixer que «és clar que el sorteig no ha estat gaire generós amb nosaltres».

Camina el Barça en un moment, com va reconèixer Xavi després del cruel empat amb l’Osasuna (2-2) «en què no ens surt res». I l’última prova és el sorteig de l’Europa League que els aparella amb el Nàpols, el pitjor enemic possible vist l’elenc de rivals que li podien tocar. És, sens dubte, el més complex. El més difícil, per més que el panorama per al tècnic al febrer no tingui res que amb «la situació precària», aquesta va ser la seva definició, que escanya el Barça al desembre, sense recursos en atac, sobrevivint de mala manera pel talent dels joves, mentre les vaques sagrades no són capaços de suportar la bastida d’un equip que de tan fràgil que cau en cada partit que juga.