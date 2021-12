Va ser Antonio Romero, amb un gran xut de falta, l’encarregat de deixar ben mut El Collao i de decidir el partit entre l’Alcoià i el Costa Brava a favor dels visitants (0-1). Un gran gol que val més que tres punts, perquè li ha permès a l’equip d’Oriol Alsina trencar una nefasta inèrcia de resultats que l’havia enfonsat a la classificació del seu grup de la Primera RFEF. Tot i la victòria, es continua en descens, però les coses es veuen d’una altra manera. El propi Romero fa de portaveu d‘un vestidor que espera que aquest últim resultat es converteixi en un «punt d‘inflexió» que serveixi per anar escalant posicions, mica en mica, tot buscant la desitjada permanència.

«Feia moltes jornades que patíem i no ens trobàvem. Des de fa unes setmanes que treballem més concentrats i atents, però sense el premi. Fins que a Alcoi vam aconseguir una victòria balsàmica», assenyala el migcampista, qui demana acabar l’any «guanyant el Nàstic» (dissabte a les 4 de la tarda) en el que serà el darrer partit d’un 2021 que «ha sigut bastant difícil». Explica que ell i els seus companys «creiem en aquest cos tècnic» i alhora en «el model de joc», el que «ens donarà segurament grans tardes de futbol». Perquè això sigui possible, la missió és la d’enllaçar dues victòries per primer cop aquesta temporada. Ara mateix, el Costa Brava és penúltim amb 10 punts, a 7 de la permanència. Però amb un partit menys que la majoria de rivals, perquè el duel amb el Sabadell previst pel dia 4 de desembre es va ajornar per coronavirus. Encara no hi ha una nova data.