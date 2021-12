La batalla continua. Divendres passat, LaLiga aprovava l'acord amb CVC amb el vot en contra de quatre equips (Barça, Madrid, Athletic i Eivissa, que s'hi va unir a última hora). I tres d'aquests clubs han decidit emprendre «accions legals» contra el pacte firmat per la patronal del futbol espanyol, que presideix Javier Tebas. En un comunicat conjunt, tant Barça com Madrid i Athletic creuen que aquest acord amb CVC, un fons de capital risc, «és una transacció il·legal que causa un perjudici irreparable a tot el sector del futbol espanyol». Aquest acord va ser aprovat per l'Assemblea general de LaLiga amb una majoria aclaparadora: 37 vots a favor, 4 en contra i una abstenció. Així rebia Tebas l'aval oficial per activar el projecte 'LaLiga Impulso', en el qual el fons britànic CVC Capital Partners injectarà 1.990 milions d'euros a canvi del 9% dels drets audiovisuals generats per la competició durant els pròxims 50 anys.

Comunicado Oficial: Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid C. F.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 15 de diciembre de 2021 Per començar, el primer pagament de CVC als clubs de La Liga es produirà aquest mateix mes de desembre, amb un 40% dels diners que hi té destinat cada un d'ells. I la resta, desglossada en tres quotes del 20%, serà el juny del 2022, 2023 i 2024. ❗ Comunicado del FC Barcelona

🔗 https://t.co/err7cdQhaZ pic.twitter.com/vHKAzIfwou — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 de diciembre de 2021 Però tres clubs que no són Societats Anònimes Esportives (només falta Osasuna) consideren que aquest contracte firmat per l'organisme que presideix Tebas «vulnera de manera flagrant els principis més elementals del dret esportiu espanyol i els mateixos estatuts de La Liga». I traslladen ara el cas al marc judicial. ℹ️ Athletic Club, @FCBarcelona_es y @realmadrid ejercen acciones legales contra los acuerdos adoptados por la Asamblea de LaLiga el pasado 10 de diciembre relativos a la operación con CVC. #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) 15 de diciembre de 2021 Barça, Madrid i Athletic compten amb el suport de Luis Rubiales, el president de la federació espanyola de futbol (FEF), qui va titllar de «poc ètic» el pacte subscrit per Tebas, el qual va acusar d'haver-se aprofitat de «la desesperació dels clubs».