Els penals van donar a Boca Júniors la Copa Maradona, un homenatge a l’astre argentí a l’any de la seva defunció, després que els 90 minuts reglamentaris acabessin amb empat (1-1) amb gols de Jutglà per al Barcelona i Zeballos per als xeneizes’ en un partit marcat pel retorn de Dani Alves. El gran protagonista del matx al Mrsool Park de Riad (l’Aràbia Saudita) va ser el brasiler, que va jugar tot el partit amb el Barça i fins i tot va marcar un gol en el torn de penals. El veterà lateral va ser el millor jugador de l’equip blaugrana i va acabar portant el braçalet de capità en el seu segon debut com a barcelonista a l’espera de poder jugar partits oficials a partir de gener.

El tècnic del Barcelona, Xavi Hernández, va aprofitar aquest amistós situat entre compromisos oficials per a donar minuts a jugadors que no estan tenint massa protagonisme i per a provar a uns altres en una posició fora de l’habitual. Amb l’1-1 final, els penals van decidir. Mentre els argentins van marcar-los tots, Jaime i Matheus van fallar.